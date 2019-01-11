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Серебренникову присвоили премию за «впечатляющий симбиоз театра и кино»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Режиссер Кирилл Серебренников удостоен специальной премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» имени Мирона Черненко. Церемония награждения прошла в пятницу, 11 января, в московском Доме кино.

Как сообщает ТАСС, шорт-лист конкурса определялся по результатам голосования журналистов, специализирующихся на кино. Победителей выбирала экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Кирилл Разлогов. Представитель гильдии Андрей Шемякин отметил, что Серебренников получил награду «за впечатляющий симбиоз театра и кино».

Картина Серебренникова «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. Помимо этого, фильм претендует на премию «Белый сон» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая музыка» и «Лучшая работа художника».

В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии». По версии следствия, Серебренников, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и другие лица похитили 133 млн рублей бюджетных средств.

Все обвиняемые, кроме Масляевой, заключившей сделку со следствием, отрицают свою вину. 13 ноября Серебренников завершил дачу показаний по делу о хищениях бюджетных средств.

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