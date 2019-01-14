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Один человек выжил при крушении самолета в пригороде Тегерана

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Фото: РЕН ТВ
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Один человек выжил после крушения грузового самолета Boeing 707 в пригороде Тегерана. Об этом 14 января передает агентство Fars со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Ирана.

По словам представителя ведомства, всего на борту воздушного судна находились 16 человек. Выжил только инженер самолета. Пока неизвестно, есть ли погибшие и пострадавшие среди жильцов зданий на месте инцидента.

Вместе с тем телеканал Press TV передает со ссылкой на главу управления по ЧС, что сотрудники экстренных служб обнаружили тела семи человек.

Boeing 707 выполнял рейс из Бишкека в город Карадж в пригороде иранской столицы — самолет осуществлял доставку мяса. По данным СМИ, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту «Пайям», однако пилот по ошибке попытался приземлиться в аэропорту «Фатх», который тоже расположен в том же городе. Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену аэропорта, а потом в жилой район.

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