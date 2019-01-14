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Появились подробности крушения Boeing 707 под Тегераном

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Фото: FARS
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Грузовой самолет с 10 людьми на борту разбился рядом с пригородом Тегерана — городом Карадж, сообщает иранский телеканал Press TV.

Как уточняет агентство FARS, это был Boeing 707, вылетевший из Бишкека (Киргизия). На его борту перевозили мясо. 

По ошибке самолет приземлился в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением при посадке самолета, в результате чего Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в заграждение аэропорта, а затем въехал в жилой район. 

На место происшествия работают вертолет, десять машин скорой помощи и два автобуса. 

Как отмечает агентство ILNA, в зоне падения наблюдается густой дым.

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