Появилось видео последствий крушения Boeing 707 вблизи Тегерана

В Сети появилось видео крушения грузового Boeing 707 в пригороде Тегерана, на борту которого находились 10 человек.

Самолет вылетел из Бишкека (Киргизия) и по ошибке приземлился в аэропорту Фатх в Кередже. Кроме того, пилот не справился с управлением и посадил воздушное судно в конце полосы, из-за чего оно проломило ограждение и выкатилось в жилой район, где разрушилось и загорелось.

На представленных РЕН ТВ кадрах видны горящие обломки самолета, а также работающие на месте пожарные и спасатели.