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Появилось видео последствий крушения Boeing 707 вблизи Тегерана

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео крушения грузового Boeing 707 в пригороде Тегерана, на борту которого находились 10 человек. 

Самолет вылетел из Бишкека (Киргизия) и по ошибке приземлился в аэропорту Фатх в Кередже. Кроме того, пилот не справился с управлением и посадил воздушное судно в конце полосы, из-за чего оно проломило ограждение и выкатилось в жилой район, где разрушилось и загорелось.

На представленных РЕН ТВ кадрах видны горящие обломки самолета, а также работающие на месте пожарные и спасатели. 

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