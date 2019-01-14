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Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Тена полностью признал вину

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Один из обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена признал свою вину. Об этом он заявил в ходе допроса 14 января.

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«Я полностью признаю свою вину, но в части того, что мы это планировали, отказываюсь», — приводит «Интерфакс» заявление обвиняемого Нуралы Киясова.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 был убит в Алма-Ате 19 июля 2018 года. Причиной смерти спортсмена стало ножевое ранение, которое он получил во время потасовки с двумя людьми, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля.

В деле об убийстве олимпийского призера три фигуранта — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. По версии следствия, Тен застал Кудайбергенова за кражей зеркал автомобиля. Злоумышленник попытался убежать, но спортсмен догнал его и между ними завязалась драка. После этого к ним подбежал Киясов и нанес Тену ножевые ранения в ногу, которые оказались смертельным. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору, она находилась рядом с местом происшествия, и прокуратура считает, что женщина должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомобиля.

11 января Арман Кудайбергенов попросил прощения у родных Тена и заявил, что только хотел украсть зеркала с машины, чтобы получить деньги, но не думал, что убьет человека.

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