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Экипаж Сотникова занял третье место на ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» пришел к финишу третьим.

Россияне преодолели спецучасток в 290 км за 4 часа 41 минуту и 15 секунд.

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Первое место досталось голландцу Жерар де Рою на Iveco (4:34:10). Примечательно, что в гонке лучший результат показал белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ», однако из-за штрафа в 1 час он опустился только на пятое место, пишет ТАСС.

Вторым стал аргентинец Федерико Виллагра (Iveco) (+0.30).

Четвертым пришел российский экипаж Эдуарда Николаева.

«Дакар» проходит в 41-й раз и впервые в истории на территории одной страны — в Перу. Марафон завершится 17 января в Лиме.

Длина маршрута составляет около 5 тыс. км.

12 января организаторы дисквалифицировали экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргиновa. Причиной стал наезд на зрителя. Каргинов ранее стал победителем третьего этапа.

Кроме того, выступления на ралли завершил еще один российский экипаж под управлением Айрата Мардеева. Причиной стали проблемы с двигателем авто, отмечает «Газета.ру».

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