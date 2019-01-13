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Каргинов навестил сбитого на этапе «Дакара» зрителя

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Фото: Спортивная команда "КАМАЗ-мастер"
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Болельщика, сбитого грузовиком «КамАЗ-мастер» на этапе «Дакара», навестили пилот Андрей Каргинов, руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин и врач Ирина Зеленкова. Об этом рассказала пресс-служба команды в субботу, 12 января.

60-летний зритель из ЮАР Дерек Хадсон получил перелом бедренной кости, когда пытался убежать от российского грузовика, неудачно вписавшегося в поворот. Команда узнала об этом только по окончании заезда.

Экипаж Каргинова дисквалифицировали за наезд на зрителя и неоказание ему помощи.

«Дакар» проходит в 41-й раз и впервые в истории на территории одной страны — в Перу. Длина маршрута составляет около 5 тыс. км.

Основатель aвтогоночной команды «КамАЗ-мастер» Семен Якубов назвал такое решение слишком жестким.

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