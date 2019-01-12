Основатель «КамАЗ-мастера» отреагировал на решение о дисквалификации экипажа Каргинова

Основатель aвтогоночной команды «КамАЗ-мастер» Семен Якубов назвал слишком жестким решение организаторов ралли «Дакар» о дисквалификации экипажа Андрея Каргиновa после наезда на зрителя, выбежавшего на трассу.

«Комментировать пока рано, но решение слишком жесткое, подобные случаи в автомобильном спорте, мне не припомнится, чтобы карались так сразу, без расследования», — цитирует его РЕН ТВ.

Якубов считает необходимым подать апелляцию на это решение.

Ранее организаторы ежегодного ралли-марафона «Дакар» дисквалифицировали экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Каргиновa. Причиной стал наезд на зрителя во время пятого этапа соревнования, проходящего в Перу.