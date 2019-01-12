Экипаж Каргинова дисквалифицировали на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя

На ежегодном ралли-марафоне «Дакар» дисквалифицировали экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Причиной стал наезд на зрителя во время пятого этапа соревнования, проходящего в Перу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«После старта на скоростном спецучастке на его машине вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны. На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот момент зрители начали разбегаться, но один из них споткнулся и попал ногой под заднее колесо машины. О случившемся пилот узнал позже, так как «не видел этого момента». Команда принесла свои извинения пострадавшему и пообещала оказать всю необходимую помощь.

Ранее 12 января сообщалось, что экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Николаев преодолел спецучасток в 450 км за пять часов 53 минуты и 33 секунды.

«Дакар» проходит в 41-й раз и впервые в истории на территории одной страны — в Перу. Длина маршрута составляет около 5 тыс. км.