Экипаж Николаева победил на пятом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает 12 января ТАСС.

Николаев преодолел спецучасток в 450 км за пять часов 53 минуты и 33 секунды.

Вторым стал еще один российский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова (отставание в три минуты 15 секунд). Третье место занял представитель Белоруссии Сергей Вязович из команды «МАЗ» (+6,22).

Экипаж победителя третьего этапа — Андрея Каргинова — пришел четвертым (+11,47).

9 января сообщалось, что в общем зачете ралли-марафона с двумя победами лидирует экипаж Николаева.

«Дакар» проходит в 41-й раз и впервые в истории на территории одной страны — в Перу. Длина маршрута составляет около 5 тыс. км.