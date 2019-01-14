В Сети высмеяли «томос-тур» Порошенко по Украине

Пользователи Сети и эксперты высмеяли неофициальный старт предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, который проводит ее в виде «томос-тура» по городам страны.

Несколько дней назад Порошенко побывал в Виннице, где в очередной раз похвастался украинским томосом и рассказал о единстве Украины.

«Подскажите там в АП (администрация президента), что самое время запускать слухи о чудесных исцелениях», — сыронизировал журналист Вячеслав Чечило, прикрепив фото, где президент Украины «благословляет» горожан.

«С праздничком, друзья! Кто сегодня на концерте Петра Томасоносного?» –– пошутила журналист Олеся Медведева.

«Не упустите, гастроли в Украине уже в январе! Томос Андерс и Петер болен», — добавил политолог Игорь Тенетко.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви». Порошенко назвал это «победой», в то время как мировые канонические православные церкви и сами украинские политики осудили его за беспрецедентное вмешательство в дела церкви.

В Русской православной церкви такие действия назвали раскольническими.

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы президента, согласно последним опросам за Порошенко готовы проголосовать только 11,1% украинцев.