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Два человека погибли в ДТП на дороге Брянск–Смоленск

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Авария на дороге Брянск–Смоленск перед Глинищевом унесла жизни двух молодых мужчин. По данным УГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-21102 зацепил правую обочину и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda 6, которым управлял 34-летний гражданин.

Погибли 31-летний и 28-летний пассажиры отечественной машины, пишет интернет-газета «Брянские новости». Еще два человека доставлены в больницу.

Водитель ВАЗ-21102 получил травмы почек, перелом ребра справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. У 34-летнего водителя иномарки закрытая черепно-мозговая травма, перелом надколенника. 

Комиссия Коми по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрит обстоятельства столкновения пассажирского автобуса и грузовика. По факту ДТП с 22 пострадавшими возбудили уголовное дело. Авария произошла на дороге Сыктывкар — Троицко-Печорск. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущество автобусу и допустил столкновение.

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