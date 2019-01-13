В Перми таксист сбил трех человек на автобусной остановке, сообщает в воскресенье, 13 января, Пятый канал.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в автобус. После столкновения такси вылетело на остановку.

Троих пострадавших — двух мужчин и женщину доставили в больницу. Свидетели ДТП утверждают, что последняя пострадала больше всех. 45-летнюю жительницу Перми зажало между капотом автомобиля и стеной остановки.

По словам очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», за рулем легкового автомобиля находилась сотрудница «Яндекс.Такси».

В конце прошлого года в Нижнем Новгороде маршрутка сбила на остановке пенсионерку и двух ее внуков. Женщина погибла на месте. Дети 4 и 6 лет получили травмы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.