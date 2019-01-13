Шесть швейцарцев погибли в ДТП в Швеции

Шесть граждан Швейцарии погибли и один получил ранения в результате автомобильной катастрофы, которая произошла 12 января на дороге возле города Кируна в Швеции. Сообщение об этом появилось 13 января на сайте швейцарского федерального департамента иностранных дел.

«(Департамент. — Ред.) потрясен гибелью шести и травмированием одного швейцарца в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком недалеко от города Кируна в северной части Швеции», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что региональный консульский центр, расположенный в Стокгольме, направил сотрудника на место происшествия и поддерживает тесную связь с местными властями.

По данным издания RTS Info, автомобиль, в котором двигались граждане Швейцарии, совершил лобовое столкновение с грузовой машиной в два часа ночи на региональной дороге. Возраст погибших составлял от 20 до 30 лет.

О ДТП, в котором погибли шесть человек, стало известно ночью 13 января. Отмечалось, что все жертвы были гражданами страны, «расположенной за пределами североевропейских стран и все 1990-х годов рождения».