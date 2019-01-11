Дело возбуждено по факту ДТП с 22 пострадавшими в Республике Коми

Республиканская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрит обстоятельства столкновения пассажирского автобуса и грузовика. По факту ДТП с 22 пострадавшими возбудили уголовное дело.

Авария произошла на дороге Сыктывкар–Троицко-Печорск. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущество автобусу и допустил столкновение. В автобусе находились 32 пассажира и водитель, 22 человека получили травмы. Госпитализированы восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

По поручению главы республики Сергея Гапликова по факту ДТП состоится внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники ГИБДД и Следственного комитета.