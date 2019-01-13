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В Австрии во время схода лавины погибли немецкие лыжники

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Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA
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В Австрии во время схода лавины погибли три лыжника из Германии, сообщает в воскресенье, 13 января, Swissinfo. Их тела были обнаружены в районе Верхней Швабии на юго-западе Германии после того, как супруга одного из пропавших заявила об этом в полицию.

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Еще один 28-летний гражданин ФРГ числится пропавшим без вести. По заявлению полицейских, туристы имели при себе лыжи, позволяющие им подниматься и кататься вне трассы.

Несколько дней назад в Швейцарии 300-метровая снежная лавина сошла на отель Saentis и расположенный при нем ресторан в районе перевала Швегальп. Волна снега пробила окна и завалила зал. В результате пострадали три постояльца отеля. Под снегом оказались около 15 автомобилей.

8 января сообщалось, что как минимум девять человек погибли из-за мощных снегопадов в Австрии и на юге Германии. Тогда же был эвакуирован австрийский горнолыжный курорт Хохкар из-за опасности мощного схода лавины. Синоптики прогнозировали сугробы высотой под 2 м до конца недели.

Мощные снегопады обрушились на Европу в начале года. В общей сложности из-за непогоды там погибли более 20 человек. Большинство стран объявили режим ЧС.

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