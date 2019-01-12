Более 20 человек погибли в Европе из-за непогоды

Непогода бушует в Европе — более 20 человек погибли. Большинство стран объявили режим ЧС. В Болгарии снежная масса накрыла двух сноубордистов — они не выжили. Экстремалы проигнорировали предупреждения спасателей.

В Австрии под лавину попала группа школьников, благо всех удалось спасти.

Множество аварий произошло на дорогах Чехии — видимость упала почти до нуля.

На отель в Швейцарии сошла лавина — четыре человека получили травмы. Снег проломил окна здания, туристов эвакуировали.

В Германии умер водитель снегоуборщика, он провалился в ледяную реку. Населенные пункты на юге страны оказались отрезаны от внешнего мира. На помощь жителям пришли военные, они активно расчищают дороги.

Спасатели призывают европейцев быть осторожнее. Синоптики предупреждают: снегопады продолжатся еще несколько дней.