Более 20 человек погибли в Европе из-за непогоды
Непогода бушует в Европе — более 20 человек погибли. Большинство стран объявили режим ЧС. В Болгарии снежная масса накрыла двух сноубордистов — они не выжили. Экстремалы проигнорировали предупреждения спасателей.
В Австрии под лавину попала группа школьников, благо всех удалось спасти.
Множество аварий произошло на дорогах Чехии — видимость упала почти до нуля.
На отель в Швейцарии сошла лавина — четыре человека получили травмы. Снег проломил окна здания, туристов эвакуировали.
В Германии умер водитель снегоуборщика, он провалился в ледяную реку. Населенные пункты на юге страны оказались отрезаны от внешнего мира. На помощь жителям пришли военные, они активно расчищают дороги.
Спасатели призывают европейцев быть осторожнее. Синоптики предупреждают: снегопады продолжатся еще несколько дней.
Непогода бушует в Европе — более 20 человек погибли. Большинство стран объявили режим ЧС. В Болгарии снежная масса накрыла двух сноубордистов — они не выжили. Экстремалы проигнорировали предупреждения спасателей.
В Австрии под лавину попала группа школьников, благо всех удалось спасти.
Множество аварий произошло на дорогах Чехии — видимость упала почти до нуля.
На отель в Швейцарии сошла лавина — четыре человека получили травмы. Снег проломил окна здания, туристов эвакуировали.
В Германии умер водитель снегоуборщика, он провалился в ледяную реку. Населенные пункты на юге страны оказались отрезаны от внешнего мира. На помощь жителям пришли военные, они активно расчищают дороги.
Спасатели призывают европейцев быть осторожнее. Синоптики предупреждают: снегопады продолжатся еще несколько дней.