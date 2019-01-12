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Более 20 человек погибли в Европе из-за непогоды

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Непогода бушует в Европе — более 20 человек погибли. Большинство стран объявили режим ЧС. В Болгарии снежная масса накрыла двух сноубордистов — они не выжили. Экстремалы проигнорировали предупреждения спасателей. 

В Австрии под лавину попала группа школьников, благо всех удалось спасти.

Множество аварий произошло на дорогах Чехии — видимость упала почти до нуля. 

На отель в Швейцарии сошла лавина — четыре человека получили травмы. Снег проломил окна здания, туристов эвакуировали. 

В Германии умер водитель снегоуборщика, он провалился в ледяную реку. Населенные пункты на юге страны оказались отрезаны от внешнего мира. На помощь жителям пришли военные, они активно расчищают дороги. 

Спасатели призывают европейцев быть осторожнее. Синоптики предупреждают: снегопады продолжатся еще несколько дней. 

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