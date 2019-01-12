Лыжник попал под лавину в Приэльбрусье

Гибель московского лыжника на склоне Эльбруса зафиксировала камера. 37-летний фрирайдер катался за пределами трассы и попал под лавину. Приятель мужчины повел себя странно: он аккуратно спустился вниз и просто уехал. О пропаже сообщила супруга погибшего.

Тело обнаружили под снегом в тот же день около 9 часов вечера. Трагедия произошла под станцией канатной дороги «Мир» на высоте 3,5 тыс. метров. Спасатели предупреждают: в горах КБР сохраняется лавиноопасность.