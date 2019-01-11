Лавина пробила окна отеля в Швейцарии

В Швейцарии 300-метровая снежная лавина сошла на отель Saentis и расположенный при нем ресторан в районе перевала Швегальп. Волна снега пробила окна и завалила зал. Пострадали три постояльца отеля, сообщает 10 января газета Tagblatt.

По информации Swissinfo, пропавших среди постояльцев отеля нет. Местная полиция не может подтвердить, остались ли еще люди под снежной массой. Также под снегом оказались около 15 автомобилей.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут идти до конца текущей недели.

Мощные снегопады обрушились на Европу в начале года. Непростая ситуация наблюдается в Австрии, Германии, Словакии, Дании, Венгрии, Финляндии, Швеции и ряде других стран.

В немецкой общине Берхтесгаден (Бавария) для участия в расчистке завалов и помощи пострадавшим привлекли местные войска, сообщает Daily Mail. В результате непогоды погибло более 17 человек. В Чехии не менее 9 тыс. домов оказались обесточены. На Балканском полуострове сильные снегопады привели к закрытию школ, нарушению движения транспорта и проблемам с энергоснабжением в нескольких регионах.