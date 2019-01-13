Премьер Греции принял отставку министра обороны Камменоса

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра национальной обороны Паноса Камменоса, который ранее заявил о выходе своей партии «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции. Об этом сообщается на сайте телеканала ERT.

«В рамках нашего сотрудничества мы вывели страну из меморандумов с кредиторами, сумели поддержать самых слабых, прокладывая путь для борьбы с коррупцией», — сказал Ципрас и поблагодарил Камменоса за проделанную работу.

Премьер-министр также отметил, что готов принять любую другую отставку. Он подчеркнул, что для него главной целью является восстановление позиции страны на международной арене.

Ранее 13 января сообщалось о выходе партии Паноса Камменоса «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции с партией СИРИЗА. Камменос отметил, что причиной такого решения стали разногласия, возникшие относительно вопроса о наименовании бывшей югославской республики Македония.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.