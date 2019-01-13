Прямой эфир

Роберт Де Ниро рассказал о нежелании играть Дональда Трампа

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро заявил, что никогда не стал бы играть роль президента США Дональда Трампа, так как не смог бы сопереживать своему герою. Об этом 13 января он рассказал немецкому изданию Bild am Sonntag.

Актер добавил, что для каждой роли старается вызвать в себе чувство сопереживания. По его словам, изучение роли длится долго, так как необходимо рассмотреть человека под разными углами.

«В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно», — отметил Де Ниро.

Он также подчеркнул, что никогда не согласился бы сняться в роли Трампа, так как американский лидер был и остается для него «глубоко несимпатичным», пишет ТАСС. Де Ниро считает Трампа «ужасным» и «совершенно аморальным» человеком, который представляет опасность для США и демократических ценностей.

9 января сообщалось, что Де Ниро обрушился с резкой критикой на Трампа. В интервью изданию The Guardian звезда Голливуда заявил, что за время президентства Трамп стал хуже, превратился в «настоящего расиста и сторонника превосходства белой расы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина
Де Ниро «съел всё меню» в одном из самых дорогих ресторанов Перу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017