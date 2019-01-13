Роберт Де Ниро рассказал о нежелании играть Дональда Трампа

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро заявил, что никогда не стал бы играть роль президента США Дональда Трампа, так как не смог бы сопереживать своему герою. Об этом 13 января он рассказал немецкому изданию Bild am Sonntag.

Актер добавил, что для каждой роли старается вызвать в себе чувство сопереживания. По его словам, изучение роли длится долго, так как необходимо рассмотреть человека под разными углами.

«В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно», — отметил Де Ниро.

Он также подчеркнул, что никогда не согласился бы сняться в роли Трампа, так как американский лидер был и остается для него «глубоко несимпатичным», пишет ТАСС. Де Ниро считает Трампа «ужасным» и «совершенно аморальным» человеком, который представляет опасность для США и демократических ценностей.

9 января сообщалось, что Де Ниро обрушился с резкой критикой на Трампа. В интервью изданию The Guardian звезда Голливуда заявил, что за время президентства Трамп стал хуже, превратился в «настоящего расиста и сторонника превосходства белой расы».