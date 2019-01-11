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Де Ниро «съел всё меню» в одном из самых дорогих ресторанов Перу

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Фото: TASS/PA Images/Chris Young
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Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро «съел всё меню» в одном из самых дорогих ресторанов перуанской столицы Лимы, сообщил местный портал Comercio.

Как рассказал шеф-повар популярного заведения Central Вирджилио Мартинес, меню состояло из 16 блюд, и Де Ниро заказал все.

«Он съел всё меню <…> Его (Де Ниро. — Ред.) никто не узнал, так как он был в шляпе и скромно себя вел», –– заявил он.

Ресторан Central имеет несколько престижных наград и специализируется на приготовлении блюд из редких продуктов. Ингредиенты доставляют из разных уголков Перу.

Так, например, в меню есть блюда из водорослей кушуро, которые растут в озерах Анд на высоте более 3 тыс. метров. Также в заведении подают плоды араса, встречающиеся только на берегах Амазонки.

Во сколько обошелся Де Ниро обед из всех блюд ресторана — не уточняется.

2 декабря сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поужинала в известном стейк-хаусе Буэнос-Айреса вместе с обычными горожанами.

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