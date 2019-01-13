В Китае при обрушении перекрытий на шахте погиб 21 человек

Подтверждена гибель 21 человека, заблокированного в угольной шахте в городе Шэньму на северо-западе Китая. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Синьхуа в воскресенье, 13 января.

Обрушение перекрытий на шахте, принадлежащей компании «Байцзи майнинг» произошло в субботу примерно в 16:30 по местному времени (11:30 мск).

В момент инцидента в шахте работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место, 21 человек был заблокирован под землей.

6 января в результате обвала на золотодобывающей шахте в афганской провинции Бадахшан погибли по меньшей мере 40 человек.