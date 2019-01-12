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В Польше во время землетрясения погиб шахтер

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Фото: Global Look Press/CTK/Jiri Castka
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В Польше из-за обрушения на шахте погиб один человек, еще шестеро получили травмы. Инцидент произошел во время землетрясения в городе Польковице на западе страны. Об этом в субботу, 12 января, рассказала представитель горнодобывающей компании KGHM Анна Осадчук.

По ее словам, в настоящее время поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. Предполагается, что причиной подземного толчка стали природные особенности региона. Подобные землетрясения, хоть и менее ощутимые, являются частым явлением в местных шахтах.

Раненых доставили в больницы в Зеленой Гуре, Легнице и Люблине. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости».

6 января в результате обвала на золотодобывающей шахте в афганской провинции Бадахшан погибли по меньшей мере 40 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стали сильные снегопады. Выбраться из-под завалов смогли 15 человек, многие из них получили серьезные травмы.

29 декабря сообщалось, что из-за аварии в угольной шахте на востоке Китая погибли пять человек. Троих удалось спасти, местонахождение еще одного горняка не установлено.

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