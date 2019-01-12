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Около 20 горняков оказались под завалами на шахте в Китае

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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На одной из угольных шахт в городе Шэньму провинции Шэньси в центральной части Китая произошел обвал. Под завалами оказались около 20 горняков, сообщает агентство Синьхуа.

По данным издания, инцидент произошел около 18:00 по местному времени (13:00 мск) на шахте «Байцзи». Шахтеры до сих пор заблокированы под землей, ведется спасательная операция.

О погибших или пострадавших в результате ЧП информации пока нет. 

6 января в результате обвала на золотодобывающей шахте в афганской провинции Бадахшан погибли по меньшей мере 40 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стали сильные снегопады. Выбраться из-под завалов смогли 15 человек, многие из них получили серьезные травмы.

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