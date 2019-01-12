Двоих подростков избили в Москве из-за громкой музыки

На юге Москвы двое подростков были жестоко избиты из-за громкой музыки. Инцидент произошел у ТЦ «Авентура» вечером в субботу, 12 января.

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей. Словесная перепалка переросла в потасовку. В результате два девятиклассника получили тяжелые травмы — у одного из них сломан нос и изувечено лицо, а у другого перелом голени. По факту происшествия проводится проверка.

4 декабря житель Москвы напал на соседа с ножом из-за громкой музыки. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.