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Названы самые перспективные музыканты 2019 года

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Фото: www.radiocapital.cat
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Журналисты Би-би-си составили рейтинг многообещающих музыкантов, которые могут стать лучшими артистами 2019 года. Первую строчку списка занял 23-летний французско-британский рэпер Octavian.

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По словам авторов рейтинга, в подростковом возрасте артист несколько лет был бездомным, но, несмотря на это, продолжил создавать музыку. В итоге он записал вирусный хит Party Here и привлек внимание рэпера Дрейка.

На второй строчке расположилась американка King Princess, замыкает тройку лидеров исполнительница Grace Carter. Также в числе лучших оказались slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy, Ella Mai и другие.

В конце 2018 года россияне назвали лучших музыкантов уходящего года. Первое место досталось Филиппу Киркорову. Также в списке оказался пианист Денис Мацуев и певец Николай Басков.

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