Названы самые перспективные музыканты 2019 года

Журналисты Би-би-си составили рейтинг многообещающих музыкантов, которые могут стать лучшими артистами 2019 года. Первую строчку списка занял 23-летний французско-британский рэпер Octavian.

По словам авторов рейтинга, в подростковом возрасте артист несколько лет был бездомным, но, несмотря на это, продолжил создавать музыку. В итоге он записал вирусный хит Party Here и привлек внимание рэпера Дрейка.

На второй строчке расположилась американка King Princess, замыкает тройку лидеров исполнительница Grace Carter. Также в числе лучших оказались slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy, Ella Mai и другие.

В конце 2018 года россияне назвали лучших музыкантов уходящего года. Первое место досталось Филиппу Киркорову. Также в списке оказался пианист Денис Мацуев и певец Николай Басков.