Житель Москвы напал с ножом на соседа из-за громкой музыки

Житель Москвы напал на соседа с ножом из-за громкой музыки. Об этом 4 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте, произошедшем 2 декабря, сообщила женщина, которая проживает с мужчинами в одном подъезде. Она позвонила в полицию и сообщила о том, что на лестнице слышны крики и началась драка.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин, между которыми произошел конфликт из-за громкой музыки, после чего один из них нанес оппоненту ранение ножом. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

2 декабря сообщалось, что на станции метро «Лубянка» на женщину напали с ножом. Неизвестный нанес ей множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей, после чего скрылся.