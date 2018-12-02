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На станции «Лубянка» на женщину напали с ножом

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На станции «Лубянка» московского метрополитена неизвестный напал на женщину с ножом и скрылся. Об этом агентству ТАСС в воскресенье, 2 декабря, сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

«Инцидент произошел накануне вечером. На станции метро «Лубянка» неизвестный нанес множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей женщине 1982 года рождения, неработающей. Она госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — сообщает ведомство.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вредя здоровью»).

20 ноября сообщалось, что агрессивный мужчина напал на водителя скорой помощи в Краснодаре. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Конфликт произошел на улице Уральской, в результате мужчина повредил боковое стекло скорой и скрылся.

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