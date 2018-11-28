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На севере Канады женщина с ребенком погибли после нападения медведя

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Фото: Global Look Press/Jonathan Hayward
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В Канаде медведь убил 37-летнюю женщину и еt 10-месячную дочь. Об этом 28 ноября сообщает CBC News.

Вероятно, медведь атаковал женщину, когда она с дочерью вышла на прогулку. Их тела возле лесной хижины обнаружил отец ребенка. Позже он выследил медведя и убил его.

Согласно информации следователей, в течение последних трех месяцев семья путешествовала в районе озера Эйнарсон в медвежьем уголке Юкона.

5 ноября сообщалось, что на Камчатке медведь напал на двух подростков. 13-летний мальчик сумел убежать, 15-летний погиб от полученных травм.

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