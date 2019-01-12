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Шипулин рассказал о причинах конфликта с Фуркадом

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что причиной нападок на его коллегу Александра Логинова со стороны французского биатлониста Мартена Фуркада является менталитет.

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По словам спортсмена, Фуркад пытается морально сломить россиянина.

«Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции», — приводит слова российского спортсмена RT.

11 января Логинов выиграл золото в спринте, после чего французский биатлонист назвал победу его позором и заявил, что россиянин не «получит его уважения».

Причиной конфликта стала история с отстранением Логинова в 2013 году из-за обнаружения в допинг-пробе спортсмена эритропоэтина. Дисквалификация россиянина закончилась в 2016 году.

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