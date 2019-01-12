Шипулин рассказал о причинах конфликта с Фуркадом

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что причиной нападок на его коллегу Александра Логинова со стороны французского биатлониста Мартена Фуркада является менталитет.

По словам спортсмена, Фуркад пытается морально сломить россиянина.

«Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции», — приводит слова российского спортсмена RT.

11 января Логинов выиграл золото в спринте, после чего французский биатлонист назвал победу его позором и заявил, что россиянин не «получит его уважения».

Причиной конфликта стала история с отстранением Логинова в 2013 году из-за обнаружения в допинг-пробе спортсмена эритропоэтина. Дисквалификация россиянина закончилась в 2016 году.