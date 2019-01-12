На Украине признали недееспособность собственной армии. Об этом в эфире местного телеканала NewsOne заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Святослав Стеценко. По его словам, Киев может воевать с Москвой только на словах.

Более того, по его мнению, Украина не в состоянии даже защитить свои территории. Политик вспомнил заявления киевских властей о владении Крымом и Керченским проливом. Вместе с тем он обратил внимание на то, что по факту ВСУ по какой-то причине не вытеснили российские войска с «территории Украины».

Стеценко отметил, что Украина уже пятый год живет в состоянии войны. По его словам, за это время сознание даже слишком патриотичных и доверчивых граждан всё же начинает меняться. Полковник напомнил о призыве одного украинского волонтера «пойти на компромисс» с Донбассом, так как страна может потерять территории.

25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных. 11 января Следственное управление ФСБ России попросило Лефортовский суд Москвы продлить этот срок до 26 апреля. Заседание по делу пройдет 15 января.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины началась гражданская война. Украинские власти считают Крым оккупированным полуостровом, а в организации конфликта в Донбассе бездоказательно обвиняют Москву. Россия не раз подчеркивала, что процесс присоединения полуострова полностью соответствовал нормам международного права. Также Москва заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а напротив, заинтересована в урегулировании ситуации.