Политолог прокомментировал план США направить в Арктику корабль

У Соединенных Штатов сейчас не хватит сил для того, чтобы закрепиться в Арктике, учитывая недостаток ледокольных судов. Такое заявление сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT 12 января.

Он прокомментировал слова министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль. По словам Брутера, США всё равно попытаются «обозначить свое присутствие» и в будущем расширят ту базу кораблей, которые подойдут для пребывания в Арктике.

«Первая причина происходящего — США планируют расширять свое военное присутствие по всему миру от Черного моря и до Арктики. Всюду, где есть потенциальные интересы стран, которые, по мнению Америки, ей противостоят, будь то Россия, Китай или кто-то еще, Штаты будут по крайней мере обозначать свое присутствие», — подчеркнул он.

Брутер также отметил обеспокоенность Америки тем, что в будущем Россия начнет коммерческое использование Северного морского пути. «Это станет серьезным экономическим ущербом с точки зрения логистики», — сказал эксперт.

3 января Брутер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет уменьшить или полностью вывести американский военный контингент из Афганистана, поэтому и заявляет о том, что распад СССР якобы был спровоцирован участием советских войск в афганской войне 1979–1989 годов.