Более 20 человек находятся в тяжелом состоянии после наезда автобуса в Канаде

После наезда двухэтажного автобуса на остановку с людьми в Оттаве госпитализированы 25 человек, 14 из них находятся в критическом состоянии, еще 11 — в тяжелом. Об этом сообщил глава парамедицинских служб канадской столицы Майлс Кэссид.

«Мы госпитализировали с места 25 пациентов. 14 из них в критическом состоянии и 11 в тяжелом», –– приводит его слова ТАСС.

К настоящему моменту известно о трех погибших.

Инцидент произошел в 15:50 по местному времени (11 января, 23:50 мск). На опубликованных в канадских СМИ фото видно, что автобус въехал в остановку так, что навес буквально срезал несколько рядов кресел на его втором этаже.

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших.

«Направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве. Благодарю службы экстренного реагирования, кто бросился на помощь, мы внимательно следим за ситуацией», — написал он в Twitter.

На месте продолжает работу полиция. Точное число пассажиров автобуса не приводится. Причины аварии выясняются.