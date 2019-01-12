Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве

Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли три человека, еще 23 пострадали. Об этом 12 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Джима Уотсона.

Инцидент произошел на транспортном узле Уэстборо около 16:00 по местному времени.

«Три человека погибли — два в автобусе и один на остановке», — уточнил Уотсон.

По факту ДТП ведется расследование, проверяются записи с камер наблюдения и данные очевидцев. Женщина — водитель автобуса задержана, ее допрашивают. Движение транспорта в районе аварии частично перекрыто.

Власти столицы Канады пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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