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Стало известно об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

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Фото: REUTERS/ Courtesy Whelan Family
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Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведен из карантина в двухместную камеру следственного изолятора «Лефортово» в Москве. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев.

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«Он содержится в новой, отремонтированной двухместной камере, где есть телевизор, горячая вода и нормальный туалет», — сказал он журналистам «Интерфакса».

Еникеев отметил, что, по словам сотрудников изолятора, у Уилана есть сокамерник. 

«Лично мы его не видели, так как в камере его не было. Возможно, он гулял или был на следственных действиях», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что Уилану не разрешили общение с правозащитниками на английском языке, мотивируя это тем, что не могут контролировать отсутствие в разговоре запрещенных для обсуждения тем. Из-за этого они не смогли узнать о самочувствии задержанного и наличии каких-либо пожеланий. 

28 декабря сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Разведсообщество и Госдепартамент США заявили, что он не является шпионом. Позже выяснилось, что у американца есть гражданство Великобритании, Ирландии и Канады.

В российском МИДе заявили, что посольство США в РФ проинформировали о произошедшем. 2 января посол США в России Джон Хантсман посетил Уилана в СИЗО «Лефортово», а госсекретарь США Майкл Помпео потребовал вернуть его в Соединенные Штаты.

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