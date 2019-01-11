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Россиян предупредили о возможном повышении цен на бензин в пределах инфляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в стране может продолжиться рост цен на бензин, однако стоимость будет повышаться в пределах инфляции. Таким образом он прокомментировал скачок цен на топливо в первые дни января.

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«Это разовое повышение связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться», — цитирует Новака ТАСС.

Он отметил, в будущем повышение будет зависеть от конъюнктуры рынка. 

«Тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — добавил он.

По данным Росстата, в период с 1 по 9 января бензин в России подорожал на 0,3%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. Это обусловлено тем, что с января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%.

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