Цены на бензин в России выросли на 0,3% за первые дни января

В период с 1 по 9 января бензин в России подорожал на 0,3%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в пятницу, 11 января.

Также возросла стоимость проезда в общественном транспорте и на услуги ЖКХ. Проезд на троллейбусе подорожал на 3,7%, на автобусе или трамвае — на 2,2–3,2%, в метро — на 3,7%. Тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,7–1,6%.

9 января 2019 года сообщалось, что на российских автозаправках вновь начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%.