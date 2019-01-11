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Суд в Киеве перенес слушания по делу об убийстве Вороненкова

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Фото: criminal-advocat.com
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Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 11 января, принял решение перенести слушания по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Владислава Добоша.

Защитник рассказал, что рассмотрение дела перенесли на 5 февраля. Ранее Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, обвиняемым в соучастии в убийстве, продлили арест до 15 февраля, напоминает телеканал «360».

11 января появилась информация, что накануне в Москве похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко — главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова. В момент похищения Василенко находился в московском ресторане «Базилик».

Денис Вороненков уехал в Киев вместе со своей женой Марией Максаковой в 2016 году. Супруги получили гражданство Украины.

23 марта 2017 года экс-депутата застрелил наемный убийца в центре Киева, напоминает RT. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина.

За два месяца до убийства в отношении Вороненкова в России возбудили уголовное дело. Его обвинили в рейдерском захвате здания в Москве. Следственный комитет объявил бывшего депутата в федеральный, а затем в международный розыск.

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