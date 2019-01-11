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В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве депутата Вороненкова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве неизвестные похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко — главного фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. В этот момент потерпевший находился в одном из московских ресторанов сообщил 11 января источник в правоохранительных органах.

Денис Вороненков. Биографическая справка
Денис Вороненков. Биографическая справка
23 марта в украинской столице был застрелен экс-депутат ГД от фракции КПРФ

По его словам, инцидент произошел у ресторана «Базилик» на проспекте Мира, который служил Василенко как офис, пишет «Росбалт». Группа неизвестных вошла в ресторан и приказала фигуранту дела последовать за ними. На улице он попытался вырваться и убежать, в ходе чего завязалась потасовка и злоумышленники открыли по нему стрельбу. После этого неизвестные погрузили раненого в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

По факту похищения посетителя ресторана ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

«В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего, и по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения похищенного и лиц, причастных к преступлению.

Вороненков и его супруга Мария Максакова сбежали в 2016 году на Украину, где получили гражданство республики. 23 марта 2017 года экс-депутат был убит в центре Киева. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина. За два месяца до убийства в России в отношении Вороненкова возбудили уголовное дело — его обвинили в рейдерском захвате здания в Москве. Следственный комитет объявил экс-депутата в федеральный, а затем в международный розыск.

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