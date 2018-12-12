В Москве пропала украинская журналистка

Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве. Об этом рассказал журналист Руслан Осташко.

«По той информации, которая есть от ее дочери Ольги, к ней вчера утром пришел человек, представившийся участковым, с ним были двое полицейских и один гражданский. Они попросили Елену пройти в отделение для беседы, и после этого она пропала», — приводит его слова «Ридус».

Он добавил, что женщина оставила телефон дома и все попытки родных найти ее оказались безуспешными. На данный момент никакой информации о ней нет уже двое суток.

По мнению Осташко, задержание Бойко может быть связано с ее работой: она расследовала деятельность убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его жены, певицы Марии Максаковой.

«Возможно, это был не участковый. Возможно также, это был всё же участковый, но действовал он в нарушение юридических процедур. По закону родственников обязаны были уведомить о задержании, Елена имела право на телефонный звонок, но сделано этого не было», — пояснил журналист.

Как отмечает издание, по истечению двух суток дочь Бойко планирует подать в полицию заявление о пропаже матери. Ранее этого срока в МВД подобные запросы не принимают.

Вороненков и его супруга Мария Максакова сбежали на Украину в 2016 году, где получили гражданство республики. 23 марта 2017 года экс-депутат был убит в центре Киева. В организации преступления обвиняют бывшего мужа Максаковой — российского бизнесмена Владимира Тюрина.

За два месяца до убийства в России в отношении Вороненкова возбудили уголовное дело — его обвинили в рейдерском захвате здания в Москве. Следственный комитет объявил экс-депутата в федеральный, а затем в международный розыск.

По данным следствия, чиновник нашел покупателя на недвижимость, за что получил авансовое вознаграждение в размере $100 тыс. Участники рейдерского захвата были осуждены. Вороненкова не удалось привлечь к уголовной ответственности, поскольку он обладал депутатским иммунитетом.