Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.

Сотрудники издания вызвали стражей порядка, которые уже задержали злоумышленника. Как стало известно РЕН ТВ, оружия при себе у него не было.

По предварительным данным, дебошир страдает психическим расстройством. Глава службы безопасности издания планирует написать заявление на нападавшего.

Это не первый раз, когда неадекватные люди устраивают дебоши в редакции московских СМИ. Так, осенью 2017 года Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После нападения он был задержан. Журналистку госпитализировали и прооперировали, а мужчину отправили в психбольницу.