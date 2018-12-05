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Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.

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Мужчина c ножом ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр, обвинив ее в сексуальном преследовании

Сотрудники издания вызвали стражей порядка, которые уже задержали злоумышленника. Как стало известно РЕН ТВ, оружия при себе у него не было.

По предварительным данным, дебошир страдает психическим расстройством. Глава службы безопасности издания планирует написать заявление на нападавшего.

Это не первый раз, когда неадекватные люди устраивают дебоши в редакции московских СМИ. Так, осенью 2017 года Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После нападения он был задержан. Журналистку госпитализировали и прооперировали, а мужчину отправили в психбольницу

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