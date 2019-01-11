Избивавшая детей воспитательница курского детского сада предстанет перед судом

Сотрудница одного из детских садов в Кореневском районе Курской области, которая избивала воспитанников и заклеивала им рот скотчем, предстанет перед судом. Об этом 11 января проинформировало региональное управление Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Кореневского района, являющейся воспитательницей детского сада, обвиняемой в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года обвиняемая разозлилась из-за поведения четырехлетнего воспитанника и толкнула его рукой. В результате ребенок упал под стол. Кроме того, воспитательница ударила по лицу несовершеннолетнего 20 июня 2017 года. Помимо этого, как выяснили следователи, в июне 2017 года сотрудница дошкольного учреждения заклеила скотчем рот трехлетнему ребенку.

К настоящему моменту следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Аналогичный инцидент произошел 27 ноября в детском саду в поселке Витим Ленинского района Якутии. Помощник воспитателя заклеила воспитаннику детского сада рот скотчем из-за того, что он плохо вел себя за столом. Женщину уволили.