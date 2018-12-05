Более 30 воспитанников детского сада в Китае получили ожоги ультрафиолетовой лампой

На севере Китая более 30 воспитанников детского сада получили ожоги глаз и лица в результате воздействия ультрафиолетовой лампы, пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в округе Тайюань, провинция Шаньси. Воспитатель по ошибке включил устройство для дезинфекции, когда в помещении находились воспитанники в возрасте около пяти лет. Лишь спустя 20 минут, заметив у них недомогания, лампу отключили.

Как рассказали родители, у детей наблюдалось ухудшение зрения, ожоги и шелушение кожи на лице, некоторые из пострадавших жаловались на кровотечение из носа и боль в горле. Педагога после случившегося отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств.

Это не первый подобный случай в Китае. Так, в ноябре в начальной школе города Тяньцзинь учитель случайно оставил включенной ультрафиолетовую лампу на девять часов, в результате чего серьезные ожоги получили более 40 первоклассников.

В начале марта не менее восьми воспитанников детского сада в Магадане получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы, которую воспитатель случайно включила вместе с освещением.