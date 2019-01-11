Президент Грузии решила отдавать зарплату на благотворительность

Грузинский президент Саломе Зурабишвили приняла решение перечислять получаемую на госслужбе заработную плату в частный благотворительный фонд. Об этом политик заявила журналистам 11 января, сообщает ТАСС.

«Я решила зарплату президента Грузии перечислять в частный благотворительный фонд, который создается под моей эгидой и при участии видных общественных деятелей. Этим я внесу вклад в деятельность этого фонда», — поделилась глава государства.

Родившаяся в Париже 66-летняя Саломе Зурабишвили с 1974 по 2004 год проработала в структурах министерства иностранных дел Франции. В настоящее время она получает французскую пенсию, которой, по ее словам, ей достаточно для жизни.

28 ноября в Грузии провели второй тур выборов главы государства. Победительницей стала Саломе Зурабишвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но получила поддержку от партии «Грузинская мечта».

По данным комиссии, она набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение», получил 40,48%. На следующий день оппозиционер заявил, что не признает итоги второго тура голосования.

Срок полномочий лидера страны увеличили на год — теперь президент Грузии будет находиться на посту шесть лет. Это были последние выборы, когда глава государства определялся путем прямого голосования. В будущем руководство Грузии будет избираться 300 делегатами.