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Племянница Сергея Скрипаля не исключила смерть своего дяди

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория предполагает, что ее дяди уже нет в живых. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT в пятницу, 11 января.

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По ее словам, британские власти могут скрывать возможную смерть Скрипаля, с тем чтобы шантажировать Россию. Есть масса фактов, которые указывают, что при желании он уже мог бы себя как-то проявить.

«Мы знаем, что это сделала Россия, доказывать мы это не будем и предоставлять мы вам ничего не будем... А если предоставить мертвое тело, то как бы дело-то придется закрыть. И уже надо будет придумывать тогда другой повод, чтобы шантажировать Россию. А тут пока этот повод — он как бы есть, он теплится, он движется», — рассказала Виктория Скрипаль.

8 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы нет никаких сведений о том, жив ли Сергей Скрипаль. По ее словам, его дочь Юлия всего один раз появилась на экране, а ее отца со времени инцидента вообще никто не видел.

4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский агент и экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По версии британской стороны, при покушении использовалось нервно-паралитическое вещество А234 типа «Новичок», разработанное в России. В начале сентября были названы имена предполагаемых отравителей. Москва все обвинения категорически отвергает и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.

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