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Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме США

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Фото: Global Look Press/Alexandria Sheriff's Office
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Арестованную в США россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова 11 января.

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Она отметила, что российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг ареста девушки. Москва будет прилагать все усилия для скорейшего возвращения Бутиной на родину.

«Россиянка сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе, спорту. И, наконец, она переведена на общий режим содержания», — цитирует Захарову «РИА Новости». По ее словам, ранее в тюремном блоке для особо опасных преступников Бутиной разрешали покидать камеру всего лишь на два часа в сутки и только по ночам.

Американские власти обвиняют Марию Бутину во вмешательстве в политику США путем лоббирования российских интересов. С 20 ноября она находилась в изоляторе тюрьмы города Александрия. Ее поместили в одиночную камеру за то, что девушка передала другой заключенной номер телефона своего адвоката.

13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины. Если инстанция сочтет его достаточным и согласится на предложение о сотрудничестве, то россиянке грозит до пяти лет тюрьмы либо штраф в размере до $250 тыс. При этом реальный срок, как отмечают американские СМИ, может составить до полугода, после чего она должна быть депортирована в Россию.

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