Колумбия отвергла обвинения во враждебных намерениях против Венесуэлы

Колумбия отвергла обвинения в подготовке враждебных действий против Венесуэлы. Об этом в среду, 12 декабря, агентству EFE заявил президент страны Иван Дуке.

«Колумбия ни при каких обстоятельствах не инициирует какие-либо враждебные акты в отношении какой-либо страны региона и не думает об этом», — цитирует главу государства ТАСС.

О готовящихся со стороны США и Колумбии враждебных актах ранее в этот день заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал ответственным за предстоящее покушение на себя помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

18 сентября Мадуро обвинил иностранные СМИ в ведении кампании против страны, которую он сравнил с преследованием евреев в годы Второй мировой войны. По его словам, против Венесуэлы агрессивно настроены Аргентина, Бразилия, Колумбия, Панама, Перу и Эквадор. Мадуро утверждает, что к эмигрировавшим в эти страны венесуэльцам относятся как к рабам.

В октябре Мадуро назвал своего колумбийского коллегу Ивана Дуке «дьяволом», действующим, как слуга Вашингтона.