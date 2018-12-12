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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю свою карьеру

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным самой полезной за всю свою политическую карьеру.

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Он отметил, что по итогам переговоров стороны, в частности, договорились усилить взаимодействие стран в сфере военно-технического сотрудничества, пишет ТАСС.

5 декабря в Москве состоялась встреча лидеров России и Венесуэлы, по итогам которой был подписан пакет документов, в частности, контракты, предполагающие инвестиции в экономику Боливарианской Республики на сумму более $5 млрд, напоминает «Федеральное агентство новостей».

10 декабря в Венесуэлу прибыли российские стратегические ракетоносцы Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 Военно-космических сил России.

Уже несколько лет в стране продолжается острый социально-экономический кризис, который был вызван резким падением цен на нефть, снижением добычи и невозможностью продавать углеводороды на экспорт за доллары из-за санкций США. Происходящее в республике сопровождается обесцениванием местной валюты, инфляцией, нехваткой лекарств и продовольствия, а также оттоком населения.

Одновременно с ухудшением экономической ситуации в Венесуэле обострилось противостояние власти и оппозиции. Политические оппоненты Мадуро считают его диктатором. Такого же мнения придерживаются власти США, Колумбии, а также руководство Организации американских государств. Сам лидер Венесуэлы все обвинения отрицает и называет себя гарантом права и демократии.

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