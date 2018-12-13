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Финдиректор Huawei заказала пиццу журналистам

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Фото: Twitter.com
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В Канаде освобожденная под залог финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу заказала пиццу журналистам, дежурящим около ее дома. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил телеканал CTV.

Четыре коробки пиццы журналистам и фотографам передал курьер.

Финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря. Ее обвиняют в нарушении санкций США против Ирана, ей угрожает экстрадиция в Соединенные Штаты

10 декабря Ваньчжоу попросила власти освободить ее из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

Решение об освобождении под залог было принято Верховным судом провинции Британская Колумбия 12 декабря. Сумма составила 10 млн канадских долларов (примерно 450 млн рублей).

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